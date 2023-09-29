У Лисандро Мартинеса травма лодыжки, но прогнозы оптимистичны

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес продолжает восстанавливаться после травмы лодыжки. Как сообщает журналист Самуэль Лакхёрст, несмотря на то, что аргентинец пропустил последних два матча манкунианцев, его травма не считается серьёзной.

Прогнозы медицинского штаба «Манчестер Юнайтед» пока оптимистичны. Ожидается, что Мартинес будет отсутствовать недолго, но точных сроков восстановления на данный момент нет.

Мартинес в этом сезоне провёл 5 матчей в Английской премьер-лиге, где отметился одной результативной передачей. За «Манчестер Юнайтед» игрок выступает с лета 2022 года.