Японский вингер Такефуса Кубо попал в сферу интересов лондонского «Арсенала», утверждают журналисты Todofichajes.

По сведениям источника, «канониры» предпримут попытку приобрести игрока у «Реал Сосьедада», если мадридский «Реал» не воспользуется правом первоочередного выкупа игрока. «Сливочные» могут вернуть 22-летнего футболиста за 30 миллионов евро.

Кубо выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2022 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне японец провел шесть матчей в Ла Лиге, забил четыре гола и сделал ассист.