Полузащитник испанского «Реал Сосьедада» Мартин Субименди продолжит карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги, об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

По сообщениям источника, новым местом работы хавбека станет лондонский «Арсенал». Стороны провели переговоры и договорились о переходе Субименди в летнее трансферное окно. Сумма сделки составит 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Мартин провел семь поединков, в которых забил один гол и получил желтую карточку. Срок действующего контракта между полузащитником и «Реал Сосьедадом» рассчитан до конца июня 2027 года.

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