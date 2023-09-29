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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» договорился о покупке испанского полузащитника слухи

29 Сентября 2023 • 11:06 Комментировать

Полузащитник испанского «Реал Сосьедада» Мартин Субименди продолжит карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги, об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

По сообщениям источника, новым местом работы хавбека станет лондонский «Арсенал». Стороны провели переговоры и договорились о переходе Субименди в летнее трансферное окно. Сумма сделки составит 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Мартин провел семь поединков, в которых забил один гол и получил желтую карточку. Срок действующего контракта между полузащитником и «Реал Сосьедадом» рассчитан до конца июня 2027 года.

«Арсенал» выбирает новичка из двух полузащитников

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсенал Лондон Мартин Субименди
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