Макелеле сообщил об уходе из «Челси»

Бывший французский футболист, а ныне функционер Клод Макелеле сообщил об уходе из лондонского «Челси». Он занимал должность в академии «пенсионеров», а также работал с арендованными игроками.

«После четырех лет сотрудничества мы приняли обоюдное решение о расставании. Настало время искать новый для себя вызов. Благодарю фанатов за поддержку и любовь. Синий цвет навсегда останется в моем сердце», - оставил сообщение Макелеле в социальных сетях.

Напомним, что в бытность футболистом Клод выступал за «Челси» с 2003 по 2008 год. Вместе с лондонцами он становился чемпионом АПЛ.