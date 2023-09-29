«Арсенал» выбирает нового нападающего - на прицеле Мартинес и Влахович

Владельцы лондонского «Арсенала» собираются усилить атакующую линию команды в январское трансферное окно. Об этом стало известно инсайдеру Экрему Конуру.

Как сообщает журналист посредством социальных сетей, в шорт-листе «канониров» фигурируют фамилии трех нападающих. Вице-чемпион АПЛ выбирает между Лаутаро Мартинесом («Интер»), Душаном Влаховичем («Ювентус») и Айвеном Тони («Брентфорд»).

По итогам шести туров чемпионата Англии «Арсенал» набрал 14 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Ближайший поединок подопечные Микеля Артеты сыграют против «Борнмута» на выезде.

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