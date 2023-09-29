Клопп выступил против продажи Алькантары

Опытный испанский полузащитник Тьяго Алькантара может остаться в «Ливерпуле», об этом рапортуют журналисты 90min.

Согласно информации источника, главный тренер мерсисайдского коллектива Юрген Клопп выступил за то, чтобы сохранить 32-летнего хавбека в клубе. При этом руководство не согласно с наставником и хочет продать Алькантару.

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги Тьяго поучаствовал в 18 поединках, в которых получил две желтые карточки. Срок действующего контракта полузащитника с «Ливерпулем» рассчитан до середины следующего года.