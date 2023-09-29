Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп выступил против продажи Алькантары

29 Сентября 2023 • 08:23 Комментировать

Опытный испанский полузащитник Тьяго Алькантара может остаться в «Ливерпуле», об этом рапортуют журналисты 90min.

Согласно информации источника, главный тренер мерсисайдского коллектива Юрген Клопп выступил за то, чтобы сохранить 32-летнего хавбека в клубе. При этом руководство не согласно с наставником и хочет продать Алькантару.

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги Тьяго поучаствовал в 18 поединках, в которых получил две желтые карточки. Срок действующего контракта полузащитника с «Ливерпулем» рассчитан до середины следующего года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Тьяго Алькантара
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Сентября
09:17 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» выбирает нового нападающего - на прицеле Мартинес и Влахович
08:23 · Англия. Премьер-лига
Клопп выступил против продажи Алькантары
08:18 · Англия. Премьер-лига
Уайт продлит контракт с «Арсеналом»
02:39 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» Дортмунд установила ценник на Малена – игрок интересен гранду АПЛ слухи
02:01 · Англия. Премьер-лига
«Очная ставка» - бывшая подруга Антони прилетела в Англию, чтобы дать против него показания
01:30 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» нашла дорогостоящую альтернативу Палинье в Лиге 1
01:21 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» попробует подписать Холанна, если не сможет удержать Мбаппе слухи
01:01 · Англия. Премьер-лига
Рис Джеймс может сыграть с «Арсеналом»
00:14 · Англия. Премьер-лига
В «Брайтоне» не беспокоятся относительного будущего де Дзерби – на тренера претендует «Реал»
28 Сентября
23:52 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на юного бразильца с отступными в 50 млн евро
23:51 · Англия. Премьер-лига
Тоттенхэм – Ливерпуль: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии – 30 сентября 2023
22:40 · Англия. Премьер-лига
Хёйбьерг был предложен топ-клубу Серии А слухи
22:20 · Англия. Премьер-лига
Моуринью может воссоединиться с игроком «Тоттенхэма» в «Роме» слухи
21:01 · Англия. Премьер-лига
​Статистика показывает, насколько ужасен «Челси» в атаке
20:50 · Англия. Премьер-лига
Нунес: «Я бы хотел быть похожим на де Брёйне»
Все новости
Рекомендуем