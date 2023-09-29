Уайт продлит контракт с «Арсеналом»

Защитник Бен Уайт близок к пролонгации сотрудничества с лондонским «Арсеналом», об этом рапортуют журналисты The Mirror.

Согласно сведениям источника, руководство столичного клуба готово предложить 25-летнему исполнителю новое трудовое соглашение. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2026 года.

Бен выступает за «канониров» с июля 2021 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в 55 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Уайт провел шесть поединков, в которых получил одну желтую карточку.