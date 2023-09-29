«Очная ставка» - бывшая подруга Антони прилетела в Англию, чтобы дать против него показания

Проблемы бразильского нападающего Антони в Англии растут как снежный ком - Антони оказался вне команды после скандала с насилием в отношении своей бывшей девушки, потом выяснилось, что он поднимал руку и на других представительниц прекрасного пола...

И маховик раскручивается дальше - как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, бывшая подруга Антони, Габриэла, специально прилетела в Англию для того, чтобы дать показания против него. Сам Антони на днях заявил, что готов сотрудничать с полицией.

Напомним, что бразилец выступает за свой нынешний клуб с лета 2022 года, ранее он играл в «Аяксе».