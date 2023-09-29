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«Бавария» нашла дорогостоящую альтернативу Палинье в Лиге 1

29 Сентября 2023 • 01:30 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
30.09 19:30

Полузащитник «Ниццы» Кефрен Тюрам заинтересовал «Баварию».

Французский футболист связывался с возможным переходом в «Ювентус» и «Ливерпуль», но так и не сменил клуб до закрытия летнего трансферного окна. По сведениям журналиста Кристиана Фалька, поспорить за Тюрама в январе готова «Бавария» – мюнхенский гранд рассматривает 22-летнего хавбека в качестве альтернативы Жоау Палинье. Впрочем, игрок «Фулхэма» остаётся приоритетной целью действующих чемпионов Германии.

Согласно оценке экспертов Transfermarkt, трансферная стоимость Кефрена Тюрама составляет 40 млн евро.

Напомним, что «Бавария» была близка к подписанию Палиньи в последние часы летнего окна, но сделка сорвалась.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Бавария Ницца Жоау Палинья Кефрен Тюрам трансферы футбола - зима 2024
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