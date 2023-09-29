«Бавария» нашла дорогостоящую альтернативу Палинье в Лиге 1

Полузащитник «Ниццы» Кефрен Тюрам заинтересовал «Баварию».

Французский футболист связывался с возможным переходом в «Ювентус» и «Ливерпуль», но так и не сменил клуб до закрытия летнего трансферного окна. По сведениям журналиста Кристиана Фалька, поспорить за Тюрама в январе готова «Бавария» – мюнхенский гранд рассматривает 22-летнего хавбека в качестве альтернативы Жоау Палинье. Впрочем, игрок «Фулхэма» остаётся приоритетной целью действующих чемпионов Германии.

Согласно оценке экспертов Transfermarkt, трансферная стоимость Кефрена Тюрама составляет 40 млн евро.

Напомним, что «Бавария» была близка к подписанию Палиньи в последние часы летнего окна, но сделка сорвалась.