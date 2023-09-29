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«ПСЖ» попробует подписать Холанна, если не сможет удержать Мбаппе слухи

29 Сентября 2023 • 01:21 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Манчестер Сити
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30.09 17:00

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн может заменить Килиана Мбаппе в «Пари Сен-Жермен».

Действующий контракт француза рассчитан до 2024 года, и 24-летний форвард не торопится его продлевать. Весьма вероятным считается сценарий с переходом Мбаппе в мадридский «Реал» на правах свободного агента следующим летом, поэтому в «ПСЖ» уже изучают варианты замены суперзвезде. По данным El Chiringuito, руководство парижан займётся трансфером Холанна, если так и не убедит Мбаппе продлить договор. Действующие чемпионы Франции уже связывались с агентом 23-летнего норвежца, чтобы узнать о планах футболиста.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Эрлинга Холанна в 180 млн евро. Соглашение игрока с «Манчестер Сити» рассчитано до 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити ПСЖ Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн трансферы футбола - лето 2024
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ВУЛВЕРХЭМПТОН МАНЧЕСТЕР СИТИ
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