Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн может заменить Килиана Мбаппе в «Пари Сен-Жермен».

Действующий контракт француза рассчитан до 2024 года, и 24-летний форвард не торопится его продлевать. Весьма вероятным считается сценарий с переходом Мбаппе в мадридский «Реал» на правах свободного агента следующим летом, поэтому в «ПСЖ» уже изучают варианты замены суперзвезде. По данным El Chiringuito, руководство парижан займётся трансфером Холанна, если так и не убедит Мбаппе продлить договор. Действующие чемпионы Франции уже связывались с агентом 23-летнего норвежца, чтобы узнать о планах футболиста.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Эрлинга Холанна в 180 млн евро. Соглашение игрока с «Манчестер Сити» рассчитано до 2027 года.