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В «Брайтоне» не беспокоятся относительного будущего де Дзерби – на тренера претендует «Реал»

29 Сентября 2023 • 00:14 Комментировать
Астон Вилла
...
Брайтон
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30.09 14:30

«Брайтон» намерен удержать Роберто де Дзерби, несмотря на интерес топ-клубов.

По слухам, итальянский специалист может заменить своего соотечественника Карло Анчелотти в мадридском «Реале» по окончании текущего сезона. Также к де Дзерби может обратиться «Наполи», подумывающий о расставании с Руди Гарсией. По информации 90min, руководство «Брайтона» сохраняет полное спокойствие на фоне повышенного интереса к своему тренеру, чей контракт рассчитан до 2026 года.

30 сентября «Брайтон» сыграет на выезде против «Астон Виллы» в матче Премьер-лиги. В настоящий момент команда располагается на третьей строчке в турнирной таблице с 15 очками после шести туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Наполи Брайтон Роберто де Дзерби
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