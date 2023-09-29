В «Брайтоне» не беспокоятся относительного будущего де Дзерби – на тренера претендует «Реал»

«Брайтон» намерен удержать Роберто де Дзерби, несмотря на интерес топ-клубов.

По слухам, итальянский специалист может заменить своего соотечественника Карло Анчелотти в мадридском «Реале» по окончании текущего сезона. Также к де Дзерби может обратиться «Наполи», подумывающий о расставании с Руди Гарсией. По информации 90min, руководство «Брайтона» сохраняет полное спокойствие на фоне повышенного интереса к своему тренеру, чей контракт рассчитан до 2026 года.

30 сентября «Брайтон» сыграет на выезде против «Астон Виллы» в матче Премьер-лиги. В настоящий момент команда располагается на третьей строчке в турнирной таблице с 15 очками после шести туров.