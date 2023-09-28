«Челси» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на юного бразильца с отступными в 50 млн евро

Гранды Английской премьер-лиги изучают возможность подписания 17-летнего Лоррана из «Фламенго».

Молодой футболист успел провести всего четыре матча в цветах своего клуба на взрослом уровне, однако в его приглашении уже заинтересованы европейские клубы. По сведениям авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, на Лоррана претендуют «Челси» и «Манчестер Юнайтед», чьи скауты следят за успехами восходящей звезды. В контракте атакующего полузащитника прописан пункт отступных в размере 50 млн евро.

Лорран отметился одним забитым мячом за первую команду «Фламенго» во всех турнирах.