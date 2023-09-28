Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на юного бразильца с отступными в 50 млн евро

28 Сентября 2023 • 23:52 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Кристал Пэлас
1 1.57 X 4.30 2 6.00
30.09 17:00

Гранды Английской премьер-лиги изучают возможность подписания 17-летнего Лоррана из «Фламенго».

Молодой футболист успел провести всего четыре матча в цветах своего клуба на взрослом уровне, однако в его приглашении уже заинтересованы европейские клубы. По сведениям авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, на Лоррана претендуют «Челси» и «Манчестер Юнайтед», чьи скауты следят за успехами восходящей звезды. В контракте атакующего полузащитника прописан пункт отступных в размере 50 млн евро.

Лорран отметился одним забитым мячом за первую команду «Фламенго» во всех турнирах.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Челси Фламенго Манчестер Юнайтед трансферы футбола - лето 2024 Лорран
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД КРИСТАЛ ПЭЛАС
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Сентября
00:14 · Англия. Премьер-лига
В «Брайтоне» не беспокоятся относительного будущего де Дзерби – на тренера претендует «Реал»
28 Сентября
23:52 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на юного бразильца с отступными в 50 млн евро
23:51 · Англия. Премьер-лига
Тоттенхэм – Ливерпуль: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии – 30 сентября 2023
22:40 · Англия. Премьер-лига
Хёйбьерг был предложен топ-клубу Серии А слухи
22:20 · Англия. Премьер-лига
Моуринью может воссоединиться с игроком «Тоттенхэма» в «Роме» слухи
21:01 · Англия. Премьер-лига
​Статистика показывает, насколько ужасен «Челси» в атаке
20:50 · Англия. Премьер-лига
Нунес: «Я бы хотел быть похожим на де Брёйне»
20:44 · Англия. Премьер-лига
​Лебёф: «Челси» рухнул – невероятно видеть такое через два года после победы в Лиге чемпионов»
20:33 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ и Серии А претендуют на Нереса
17:42 · Англия. Премьер-лига
​Владельцы «Ливерпуля» продали долю клуба
17:23 · Англия. Премьер-лига
​Форвард «Челси» Джексон мог травмировать руку
16:59 · Англия. Премьер-лига
​Бербатов упрекнул Санчо - «Манчестер Юнайтед» ранее отстранил игрока
16:55 · Англия. Премьер-лига
​Рэшфорд после ДТП купил новый авто – там есть даже PlayStation
16:19 · Англия. Премьер-лига
​Лебёф: «Не уверен, что Мбаппе захочет жить в Ливерпуле» 1
14:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» будет готов выслушать предложения по Кукурелье
Все новости
Рекомендуем