​Статистика показывает, насколько ужасен «Челси» в атаке

«Челси» переживает тяжёлое время. Главный тренер команды Маурисио Почеттино призывает фанатов запастись терпением, указывая на молодой состав. Но ясно, что лондонцам сложно перейти в режим ожидания, ведь только два года назад «пенсионеры» выигрывали Лигу чемпионов.
Журналисты портала Transfermarkt составили список команд Премьер-лиги, которые забили меньше всех в 2023 году. Статистика наглядно показывает, насколько «Челси» плох в атаке.
Кто забил меньше всех голов в АПЛ в 2023 году
|Команда
|Матчи
|Забитые голы
|Лутон Таун
|5
|3
|Бёрнли
|5
|4
|Шеффилд Юнайтед
|6
|5
|Саутгемптон
|21
|21
|Челси
|29
|24
|Борнмут
|27
|24
|Лидс
|22
|25
|Лестер
|21
|25
Добавим, что «Челси» в трёх последних матчах чемпионата Англии добился одной ничьей при двух поражениях.
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