​Статистика показывает, насколько ужасен «Челси» в атаке

«Челси» переживает тяжёлое время. Главный тренер команды Маурисио Почеттино призывает фанатов запастись терпением, указывая на молодой состав. Но ясно, что лондонцам сложно перейти в режим ожидания, ведь только два года назад «пенсионеры» выигрывали Лигу чемпионов.

Журналисты портала Transfermarkt составили список команд Премьер-лиги, которые забили меньше всех в 2023 году. Статистика наглядно показывает, насколько «Челси» плох в атаке.

Кто забил меньше всех голов в АПЛ в 2023 году

Команда Матчи Забитые голы Лутон Таун 5 3 Бёрнли 5 4 Шеффилд Юнайтед 6 5 Саутгемптон 21 21 Челси 29 24 Борнмут 27 24 Лидс 22 25 Лестер 21 25

Добавим, что «Челси» в трёх последних матчах чемпионата Англии добился одной ничьей при двух поражениях.