Нунес: «Я бы хотел быть похожим на де Брёйне»

Полузащитник «Манчестер Сити» Матеус Нунес признался, что вдохновлялся игрой своего нынешнего одноклубника Кевина де Брёйне.

Именно травма звёздного бельгийца стала одной из главных причин, побудивших «горожан» искать нового игрока в среднюю линию. Незадолго до закрытия летнего трансферного окна клуб объявил о переходе Нунеса из «Вулверхэмптона».

«Де Брёйне – мой любимый игрок последних шести-семи лет. Я смотрел много видео с ним, и в своей игре я всегда равнялся на него. Пожалуй, если бы мне нужно было выбрать, на кого быть похожим, я бы назвал Кевина. Мне нравится его игра и его менталитет. Думаю, он повлиял на меня больше, чем кто-либо», – цитирует пресс-служба «Манчестер Сити» 25-летнего футболиста.