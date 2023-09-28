​Лебёф: «Челси» рухнул – невероятно видеть такое через два года после победы в Лиге чемпионов»

Бывший футболист «Челси» Франк Лебёф оценил нынешний уровень лондонской команды.

Отметим, что на текущий момент «Челси» занимает лишь 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Давайте будем реалистами, «Челси» - середняк. Привлекать игроков им будет сложно – футболисты уровня Мбаппе не захотят туда ехать. Большие игроки хотят выступать в Лиге чемпионов.

«Челси» рухнул, и лучших игроков там не будет. Невероятно видеть такое всего лишь через два года после победы в Лиге чемпионов. Я ничего не имею против Тодда Бёли, но им нужно что-то менять, иначе они убьют клуб», - цитирует Лебёфа портал Goal.