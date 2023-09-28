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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клубы АПЛ и Серии А претендуют на Нереса

28 Сентября 2023 • 20:33 Комментировать
Бенфика
...
Порту
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29.09 22:15

Вингер «Бенфики» Давид Нерес может переехать в Англию или Италию в январе.

По сведениям журналиста Экрема Конура, за игрой бразильца внимательно следят скауты различных европейских клубов, а главными претендентами на 26-летнего футболиста считаются представители Английской премьер-лиги и Серии А. Конкретные названия пока не раскрываются. Стоимость потенциального зимнего трансфера оценивается в 35 млн евро.

В текущей кампании Давид Нерес провёл семь матчей за «Бенфику» во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Давид Нерес трансферы футбола - зима 2024
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