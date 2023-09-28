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​Форвард «Челси» Джексон мог травмировать руку

28 Сентября 2023 • 17:23 Комментировать
Фулхэм
...
Челси
02.10 22:00

В среду вечером «Челси» обыграл «Брайтон» в матче третьего раунда Кубка английской лиги. Автором единственного гола стал нападающий лондонской команды Николас Джексон. Ближе к финальному свистку он был заменён.

После игры Джексона заметили со специальной защитной повязкой на правом запястье. Болельщики «Челси» надеются, что серьёзной травмы руки у форварда нет, ведь клубный лазарет и так переполнен.

Ближайший матч Премьер-лиги «Челси» проведёт в понедельник, 2 октября, – против «Фулхэма» на выезде. На текущий момент команда Маурисио Почеттино занимает 14-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Николас Джексон
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