​Бербатов упрекнул Санчо - «Манчестер Юнайтед» ранее отстранил игрока

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался о ситуации с отстранением от первой команды Джедона Санчо.

Как известно, Санчо отстранили после публикации, где он написал, что в клубе из его делают козла отпущения. Чуть раньше Эрик тен Хаг сказал, что Санчо плохо тренировался, и поэтому не попал в заявку.

«Иногда футболист переоценивает свою ценность. Когда это Роналду, всё иначе, ведь он добился в клубе всего. Думаю, Санчо переоценивает свою значимость. Он не выиграл с «Манчестер Юнайтед» много трофеев, поэтому клуб может легко от него избавиться. Каким бы талантливым он ни был, в «Манчестер Юнайтед» он ещё ничего не показал. Мы можем только гадать, почему так произошло.

Если ситуация затянется, им будет лучше расстаться», - цитирует Бербатова портал Goal.