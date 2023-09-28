​Рэшфорд после ДТП купил новый авто – там есть даже PlayStation

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд недавно попал в ДТП, разбив свой роскошный Rolls-Royce. Теперь футболист приобрёл себе новый автомобиль – фургон Mercedes Vito Maybach.

Как сообщает таблоид The Sun, новое авто Рэшфорда значительно дешевле (180 тысяч фунтов против 700 тысяч фунтов). При этом в Mercedes в распоряжении футболиста будет 40-дюймовый монитор, приставка PlayStation и многие другие удобства. На потолке автомобиля есть возможность включить «звёздное небо» для создания приятной атмосферы.

Отмечается, что Маркус Рэшфорд будет ездить не сам, а с личным водителем.