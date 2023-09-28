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​Лебёф: «Не уверен, что Мбаппе захочет жить в Ливерпуле»

28 Сентября 2023 • 16:19 Комментировать (1)

Бывший футболист национальной сборной Франции Франк Лебёф дал комментарий о будущем звёздного форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

По слухам, если переход Мбаппе в мадридский «Реал» сорвётся, подписать нападающего может «Ливерпуль».

«Манчестер Сити» или «Бавария» потенциально могли бы подписать Мбаппе. Но я думаю, что в этих двух клубах уже есть отличные футболисты. Думаю, «Ливерпуль» может быть вариантом, но я не уверен, что Мбаппе захочет там жить», - цитирует Лебёфа портал Goal.

Как известно, действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона 2023/2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль ПСЖ Франк Лебёф Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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Prince of Wales
28 Сентября 2023 в 16:51
Да уж... Климат конечно гадит общее впечатление.
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