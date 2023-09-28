«Челси» будет готов выслушать предложения по Кукурелье

Лондонский «Челси» в январе будет готов выслушать предложения по своему левому защитнику Марку Кукурелье. По информации от журналиста Джеймса Олли, «синие» в зимнее трансферное окно хотели бы избавиться от испанца.

«Челси» мог отдать Кукурелью в аренду в летнее трансферное окно, но сделка с «Манчестер Юнайтед» сорвалась. Сам футболист тоже открыт к уходу, так как не получает игровое время и не входит в планы главного тренера Маурисио Почеттино.

Кукурелья выступает за «Челси» с лета 2022 года, когда перебрался в тогда ещё команду Томаса Тухеля из «Брайтона». «Синие» заплатили за левого защитника 67 миллионов евро компенсации.