Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» будет готов выслушать предложения по Кукурелье

28 Сентября 2023 • 14:58 Комментировать
Фулхэм
...
Челси
02.10 22:00

Лондонский «Челси» в январе будет готов выслушать предложения по своему левому защитнику Марку Кукурелье. По информации от журналиста Джеймса Олли, «синие» в зимнее трансферное окно хотели бы избавиться от испанца.

«Челси» мог отдать Кукурелью в аренду в летнее трансферное окно, но сделка с «Манчестер Юнайтед» сорвалась. Сам футболист тоже открыт к уходу, так как не получает игровое время и не входит в планы главного тренера Маурисио Почеттино.

Кукурелья выступает за «Челси» с лета 2022 года, когда перебрался в тогда ещё команду Томаса Тухеля из «Брайтона». «Синие» заплатили за левого защитника 67 миллионов евро компенсации.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Марк Кукурелья
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФУЛХЭМ ЧЕЛСИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Сентября
14:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» будет готов выслушать предложения по Кукурелье
14:34 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Собослаи впечатлил меня на первой же тренировке»
13:34 · Англия. Премьер-лига
Клубы из Саудовской Аравии опережают «Челси» и «Реал» в гонке за Осимхеном
13:15 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «Гвардиола мне не очень нравится» эксклюзив
12:39 · Англия. Премьер-лига
Блинд: «Ван де Бек – чистая «десятка», но у многих топ-клубов нет этой позиции»
12:13 · Англия. Премьер-лига
Чилуэлл получил травму подколенного сухожилия, игрок пройдёт обследование
12:05 · Англия. Премьер-лига
Блинд: «Было очень эмоционально, когда я узнал про увольнение ван Галя из «Манчестер Юнайтед»
12:02 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» заинтересовалась вингером «Манчестер Юнайтед» слухи
11:56 · Англия. Премьер-лига
Блинд: «При тен Хага «Аякс» был машиной, мы становились всё лучше и лучше»
11:50 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Я подписал Ремсдейла в тот момент, когда все сомневались в этом решении»
11:10 · Англия. Премьер-лига
Каррагер дал совет «Челси», что делать с Мудриком
10:26 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» надеется, что Мбаппе сыграет с «Ньюкаслом»
10:08 · Англия. Премьер-лига
Гендиректор «Сассуоло»: «Лорьянте в «Тоттенхэме»? Мы не получали никаких предложений»
09:57 · Англия. Премьер-лига
Ло Чельсо не хочет покидать «Тоттенхэм» в январе
09:52 · Англия. Премьер-лига
Палмер: «Очень рад, что смог внести свой вклад в победу над «Брайтоном»
Все новости
Рекомендуем