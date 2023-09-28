Салах может уйти из «Ливерпуля» зимой - известен покупатель

Египетский нападающий Мохамед Салах, правами на которого владеет «Ливерпуль», по-прежнему находится в сфере интересов «Аль-Иттихада», рапортует инсайдер Экрем Конур в своих социальных сетях.

По сведениям журналиста, саудовский клуб готовит новое крупное предложение по трансферу африканского голеадора в январе. Летом «Аль-Иттихад» был готов предложить за него порядка 200 миллионов евро, однако сделка сорвалась.

Мохамед защищает цвета мерсисайдцев с лета 2017 года. Срок трудового договора между сторонами истекает в конце 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 миллионов евро.

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