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Клубы из Саудовской Аравии опережают «Челси» и «Реал» в гонке за Осимхеном

28 Сентября 2023 • 13:34 Комментировать
Лечче
...
Наполи
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30.09 16:00

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен в зимнее трансферное окно может перебраться в Саудовскую Аравию. По информации от Daily Mail, местные клубы пока опережают мадридский «Реал» и лондонский «Челси» в борьбе за футболистом.

Напомним, у Осимхена недавно случился конфликт с «Наполи». На странице клуба в одной из социальных сетей появилось видео издевательского характера, где нигериец не реализовал пенальти. Это обидело Виктора, который теперь хочет покинуть команду.

Осимхен в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром итальянской Серии А. Его 26 голов помогли «Наполи» одержать победу в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Наполи Виктор Осимхен
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