Клубы из Саудовской Аравии опережают «Челси» и «Реал» в гонке за Осимхеном

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен в зимнее трансферное окно может перебраться в Саудовскую Аравию. По информации от Daily Mail, местные клубы пока опережают мадридский «Реал» и лондонский «Челси» в борьбе за футболистом.

Напомним, у Осимхена недавно случился конфликт с «Наполи». На странице клуба в одной из социальных сетей появилось видео издевательского характера, где нигериец не реализовал пенальти. Это обидело Виктора, который теперь хочет покинуть команду.

Осимхен в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром итальянской Серии А. Его 26 голов помогли «Наполи» одержать победу в чемпионате.