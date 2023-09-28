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Блинд: «Ван де Бек – чистая «десятка», но у многих топ-клубов нет этой позиции»

28 Сентября 2023 • 12:39 Комментировать
Вест Хэм
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Шеффилд Юнайтед
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30.09 17:00

Защитник «Жироны» Дэйли Блинд высказался о текущем положении полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека, с которым ранее выступал за амстердамский «Аякс».

«Ван де Бек – чистая «десятка», но у многих топ-клубов нет этой позиции. Их игровая модель не включает в себя «десятку». Я думаю, Донни способен адаптироваться к новой позиции, но для этого ему нужно время. У него есть качества для того, чтобы стать топ-игроком для «Манчестер Юнайтед», но клуб не может долго кого-либо ждать», – сказал Блинд в интервью The Athletic.

Напомним, летом «Манчестер Юнайтед» хотел избавиться от ван де Бека, но на игрока не нашёлся покупатель.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек
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