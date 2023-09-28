Блинд: «Ван де Бек – чистая «десятка», но у многих топ-клубов нет этой позиции»

Защитник «Жироны» Дэйли Блинд высказался о текущем положении полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека, с которым ранее выступал за амстердамский «Аякс».

«Ван де Бек – чистая «десятка», но у многих топ-клубов нет этой позиции. Их игровая модель не включает в себя «десятку». Я думаю, Донни способен адаптироваться к новой позиции, но для этого ему нужно время. У него есть качества для того, чтобы стать топ-игроком для «Манчестер Юнайтед», но клуб не может долго кого-либо ждать», – сказал Блинд в интервью The Athletic.

Напомним, летом «Манчестер Юнайтед» хотел избавиться от ван де Бека, но на игрока не нашёлся покупатель.