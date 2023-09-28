Чилуэлл получил травму подколенного сухожилия, игрок пройдёт обследование

Левый защитник «Челси» Бен Чилуэлл получил травму во время вчерашнего матча Кубка лиги против «Брайтона». Главный тренер команды Маурисио Почеттино на пресс-конференции после игры подтвердил, что у англичанина повреждение.

По информации от журналиста Джейкоба Штайнберга, у Чилуэлля травма подколенного сухожилия. Сегодня фуллбек должен пройти обследование, которое покажет предварительные сроки отсутствия футболиста.

Напомним, Чилуэлл в последние два сезона часто страдал из-за различных травм. В новой кампании Бен 6 раз выходил на поле в матчах Английской премьер-лиги, где отметился результативным пасом.