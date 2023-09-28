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Блинд: «Было очень эмоционально, когда я узнал про увольнение ван Галя из «Манчестер Юнайтед»

28 Сентября 2023 • 12:05 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Кристал Пэлас
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30.09 17:00

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» рассказал, что чувствовал в тот момент, когда узнал об увольнении Луи ван Галя с поста главного тренера манкунианцев.

«Мы выиграли Кубок Англии после очень сложной кампании. Я мечтал об этом, когда был ребёнком. Мы весело праздновали трофей в Лондоне, пока не узнал об увольнении Луи ван Галя. Слухи распространились очень быстро, а на следующее утро тренер лично сообщил об этом игрокам. Для меня это был очень эмоциональный момент», – приводит слова Блинда The Athletic.

Напомним, именно ван Галь пригласил Блинда в «Манчестер Юнайтед» летом 2014 года. Летом 2016 года Луи на посту тренера манкунианцев сменил Жозе Моуринью, под руководством которого Блинд не смог заиграть.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Луи Ван Галь Жирона Дэйли Блинд
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