Блинд: «Было очень эмоционально, когда я узнал про увольнение ван Галя из «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» рассказал, что чувствовал в тот момент, когда узнал об увольнении Луи ван Галя с поста главного тренера манкунианцев.

«Мы выиграли Кубок Англии после очень сложной кампании. Я мечтал об этом, когда был ребёнком. Мы весело праздновали трофей в Лондоне, пока не узнал об увольнении Луи ван Галя. Слухи распространились очень быстро, а на следующее утро тренер лично сообщил об этом игрокам. Для меня это был очень эмоциональный момент», – приводит слова Блинда The Athletic.

Напомним, именно ван Галь пригласил Блинда в «Манчестер Юнайтед» летом 2014 года. Летом 2016 года Луи на посту тренера манкунианцев сменил Жозе Моуринью, под руководством которого Блинд не смог заиграть.