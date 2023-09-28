Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо, которого отстранили от команды из-за конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом, может вернуться в немецкий чемпионат, где ранее играл за «Боруссию» (Дортмунд).

По информации Todofichajes, в подписании полузащитника заинтересована мюнхенская «Бавария». Чемпион Бундеслиги планирует начать переговоры с «красными дьяволами» по трансферу футболиста.

Срок действующего контракта Джедона с манкунианцами рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 45 миллионов евро.

Два клуба АПЛ хотят купить Санчо