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Блинд: «При тен Хага «Аякс» был машиной, мы становились всё лучше и лучше»

28 Сентября 2023 • 11:56 Комментировать
Манчестер Юнайтед
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Кристал Пэлас
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30.09 17:00
Бывший защитник «Аякса» Дэйли Блинд вспомнил о временах игры под руководством Эрика тен Хага.
«При тен Хага «Аякс» был машиной, мы становились всё лучше и лучше. Думаю, он может добиться того же самого в «Манчестер Юнайтед». Он прямой и честный человек, который говорит тебе то, что видит. Эрик не боится принимать серьёзные решения. Если тебе это не нравится, ты можешь пойти в другом направлении», – цитирует Блинда The Athletic.
Напомним, Блинд ранее также выступал за «Манчестер Юнайтед». Минувшим летом защитник подписал контракт с каталонской «Жироной», которая ныне лидирует в чемпионате Испании.
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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Жирона Дэйли Блинд Эрик тен Хаг
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