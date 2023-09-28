Блинд: «При тен Хага «Аякс» был машиной, мы становились всё лучше и лучше»

Бывший защитник «Аякса» Дэйли Блинд вспомнил о временах игры под руководством Эрика тен Хага.

«При тен Хага «Аякс» был машиной, мы становились всё лучше и лучше. Думаю, он может добиться того же самого в «Манчестер Юнайтед». Он прямой и честный человек, который говорит тебе то, что видит. Эрик не боится принимать серьёзные решения. Если тебе это не нравится, ты можешь пойти в другом направлении», – цитирует Блинда The Athletic.

Напомним, Блинд ранее также выступал за «Манчестер Юнайтед». Минувшим летом защитник подписал контракт с каталонской «Жироной», которая ныне лидирует в чемпионате Испании.