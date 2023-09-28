Артета: «Я подписал Ремсдейла в тот момент, когда все сомневались в этом решении»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал понять, что не сомневается в качествах голкипера Аарона Ремсдейла, который в последних матчах Английской премьер-лиги уступал место в стартовом составе Давиду Райе.

«Не думаю, что являюсь человеком, который должен отвечать на вопрос об уровен Ремсдейла. Я подписал его в «Арсенал» в тот момент, когда все сомневались в этом решении. Не думаю, что должен отвечать на этот вопрос», – сказал Артета на пресс-конференции.

Напомним, Ремсдейла недавно связывали с такими клубами, как мюнхенская «Бавария» и «Челси». Скорее всего, основным голкипером «Арсенала» в главных турнирах будет именно Райя.