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Каррагер дал совет «Челси», что делать с Мудриком

28 Сентября 2023 • 11:10 Комментировать

Бывший защитник сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Каррагер, который сейчас является экспертом на телеканале Sky Sports, поделился мнением об украинском вингере лондонского «Челси» Михаиле Мудрике.

«Тренеру нужно больше доверять Мудрику. За него отдали огромные деньги, но при этом продолжают покупать вингеров. Я не понимаю этого. Михаилу нужно больше игрового времени. Только так он сможет набраться уверенности и показать себя», - передает слова эксперта Sky Sports.

Напомним, что трансфер Мудрика обошелся руководству «пенсионеров» в 70 миллионов евро.

Украинец Мудрик не смог забить за «Челси» ни одного гола за 1000 минут

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Джейми Каррагер Михаил Мудрик
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