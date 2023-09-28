«ПСЖ» надеется, что Мбаппе сыграет с «Ньюкаслом»

«ПСЖ» рассчитывает на то, что нападающий Килиан Мбаппе восстановится к матчу против «Ньюкасла», который состоится в ближайшую среду в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Французское издание L’Equipe сообщает, что до матча с «Ньюкаслом» тренерский штаб «ПСЖ» не собирается рисковать здоровьем Мбаппе. Нападающий не примет участие в ближайшем туре чемпионата Франции против «Клермона».

Отметим, что Мбаппе получил свою травму на минувших выходных в матче против «Марселя». Килиан покинул поле ещё в первом тайме.

На счету Мбаппе 7 голов в 5 стартовых турах нового розыгрыша чемпионата Франции.