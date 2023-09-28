Палмер: «Очень рад, что смог внести свой вклад в победу над «Брайтоном»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер прокомментировал победу своей команды в матче над «Брайтоном» 1/16 финала Кубка лиги. Напомним, «пенсионеры» обыграли «чаек» у себя дома с минимальным счётом 1:0.

«Очень рад, что смог внести свой вклад в победу над «Брайтоном». Мне нравится забивать голы и отдавать ассисты. Джексон хорошо завершил атаку и заслужил забить победный гол. Я очень рад за него», – сказал Палмер на послематчевом интервью.

Напомним, в следующей стадии Кубка лиги «Челси» сыграет у себя дома против «Блэкберна», который выступает в Чемпионшипе. В АПЛ «синие» не могут победить уже три матча подряд.