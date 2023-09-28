Хау оценил победу «Ньюкасла» над «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался касательно победы своей команды над «Манчестер Сити» (1:0) в поединке Кубка английской лиги.

«В этом матче были абсолютно разные таймы. В первой половине нам было тяжело, ведь соперник доминировал. Но мы хорошо оборонялись, хоть и были без мяча. Во второй тайме «Ньюкасл» здорово отыграл как в обороне, так и в нападении. Думаю, команда заслужила эту победу», - приводит слова специалиста BBC Sport.

Следующий поединок «сороки» проведут против «Бёрнли» в рамках Английской премьер-лиги. Встреча состоится в Ньюкасле в субботу, 30 сентября.