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Украинец Мудрик не смог забить за «Челси» ни одного гола за 1000 минут

28 Сентября 2023 • 08:15 Комментировать (1)

Атакующий полузащитник Михаил Мудрик, выступающий за лондонский «Челси», по-прежнему не может забить дебютный гол за «синих» в официальных матчах. Украинский легионер не забивает за английскую команду на протяжении более 1000 минут.

Напомним, что Михаил перебрался в стан «пенсионеров» в январское трансферное окно. Сумма сделки составила 70 миллионов евро. Еще 30 миллионов лондонцы выплатят в качестве бонусов.

Срок действующего контракта между Мудриком и «пенсионерами» рассчитан до середины 2031 года.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги украинец провел пять поединков.

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Челси Михаил Мудрик
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Комментарии (1)
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sierge
28 Сентября 2023 в 08:49
Челси на 14 месте и скупает непонятных игроков за такие деньги? Они решили развалить команду совсем?
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