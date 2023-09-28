Украинец Мудрик не смог забить за «Челси» ни одного гола за 1000 минут

Атакующий полузащитник Михаил Мудрик, выступающий за лондонский «Челси», по-прежнему не может забить дебютный гол за «синих» в официальных матчах. Украинский легионер не забивает за английскую команду на протяжении более 1000 минут.

Напомним, что Михаил перебрался в стан «пенсионеров» в январское трансферное окно. Сумма сделки составила 70 миллионов евро. Еще 30 миллионов лондонцы выплатят в качестве бонусов.

Срок действующего контракта между Мудриком и «пенсионерами» рассчитан до середины 2031 года.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги украинец провел пять поединков.