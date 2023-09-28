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Журналист Морган: «Осимхен, не мирись с ужасным отношением - переходи в «Арсенал»

28 Сентября 2023 • 08:09 Комментировать

Популярный британский журналист Пирс Морган обратился к нападающему «Наполи» Виктору Осимхену, конфликтующему с руководством итальянского клуба.

«Виктор, хватит терпеть такое ужасное отношение к себе. Переходи лучше в «Арсенал», - оставил сообщение журналист в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось о конфликте между Осимхеном и неаполитанцами по причине появления в соцсетях клуба юмористического ролика в отношении нигерийца. Агент игрока заявил, что может обратиться в суд из-за видео о незабитом его клиентом пенальти, опубликованного в TikTok.

Осимхен обострил конфликт с «Наполи»

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Пирс Морган Виктор Осимхен
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