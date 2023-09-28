Назван лучший футболист 2000-х годов - это не Роналду и Месси

Журналисты портала FourFourTwo сформировали рейтинг лучших футболистов 2000-х годов. Его лидером стал бывший полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо.

На второй позиции расположился экс-игрок сборной Франции и мадридского «Реала» Зинедин Зидан. Тройку лучших замкнул еще один бразилец – Кака.

В топ-10 также были включены: Тьерри Анри (Франция), Криштиану Роналду (Португалия), Хави Эрнандес (Испания), Роналдо (Бразилия), Андрес Иньеста (Испания), Златан Ибрагимович (Швеция), Лионель Месси (Аргентина).

В этот список вошел украинский форвард Андрей Шевченко. Экс-нападающий «Милана» и «Челси» занял 20-е место.

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