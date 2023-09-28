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Назван лучший футболист 2000-х годов - это не Роналду и Месси

28 Сентября 2023 • 07:55 Комментировать (3)

Журналисты портала FourFourTwo сформировали рейтинг лучших футболистов 2000-х годов. Его лидером стал бывший полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо.

На второй позиции расположился экс-игрок сборной Франции и мадридского «Реала» Зинедин Зидан. Тройку лучших замкнул еще один бразилец – Кака.

В топ-10 также были включены: Тьерри Анри (Франция), Криштиану Роналду (Португалия), Хави Эрнандес (Испания), Роналдо (Бразилия), Андрес Иньеста (Испания), Златан Ибрагимович (Швеция), Лионель Месси (Аргентина).

В этот список вошел украинский форвард Андрей Шевченко. Экс-нападающий «Милана» и «Челси» занял 20-е место.

Захарян назвал лучшего футболиста мира - это не Месси

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Роналдиньо Кака Криштиану Роналду Лионель Месси Зинедин Зидан
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Комментарии (3)
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sierge
28 Сентября 2023 в 08:46
Ну в целом согласен, хотя Роналдо тогда уже заканчивал, а Роналду только начинал))
ингерман
28 Сентября 2023 в 08:03
ай если брать нулёвыя тут я са сваим склерозом - пас.. хе.. но кака тут явна не к месту.. тех же зидана роналду ибру я ьы поставил выше палосатово-муха.. а на 1 м месте - Рауль - адназначна!.. хе..
sierge
28 Сентября 2023 в 08:47
Как был один из лидеров Милана. Мне тут удивительно не видеть Джеррарда ну или Бекхэма на край.
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