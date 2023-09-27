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Игроки «Астон Виллы» пожаловались на качество футболок

27 Сентября 2023 • 23:43 Комментировать
Астон Вилла
...
Брайтон
1 2.50 X 3.95 2 2.65
30.09 14:30

Футболисты «Астон Виллы» пожаловались руководству на качество футболок, которые используются командой в текущем сезоне.

Как утверждает журналист Мэтт Лоу, новые футболки слишком быстро становятся мокрыми. По словам источника, который ссылается на игроков бирмингемского клуба, они выразили свое недовольство руководству, заявив, что эти футболки их утяжеляют, мешают и ухудшают игру.

После шести туров «Астон Вилла» занимает шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своей копилке 12 очков.

30 сентября подопечные Унаи Эмери встретятся с «Брайтоном». Начало матча запланировано на 14:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Астон Вилла
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