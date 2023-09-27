Виейра: Болельщики всегда должны быть рядом с «Арсеналом»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Фабиу Виейра поделился комментарием о болельщиках команды.

«Болельщики всегда рядом с нами, они поддерживают нас. Болельщики всегда должны быть рядом с командой, потому что это делает нас лучше. Мы все должны быть на одной стороне и стремиться к одной цели», — цитирует Виейра пресс-служба «канониров».

На данный момент «Арсенал» занимает пятую строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 14 зачетных баллов.

В эти минуты коллектив из Лондона на выезде играет с «Брентфордом» в матче Кубка английской лиги. За всеми событиями поединка можно следить в прямой текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.