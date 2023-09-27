Виейра: Все игроки «Арсенала» понимают Артету

Полузащитник лондонского «Арсенала» Фабиу Виейра высказался о главном тренере команды Микеле Артете.

«Микель как тренер дает нам всю необходимую информацию, чтобы мы побеждали в каждой игре. Когда у тебя есть тренер с такими качествами, тебе легче на поле, потому что все его понимают и делают игру лучше», — приводит слова Виейра пресс-служба «канониров».

В нынешней кампании португальский хавбек провел шесть матчей во всех турнирах и сделал два голевых паса.

После шести туров «Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, пополнив свою копилку на 14 очков.