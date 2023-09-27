Барат: Мойсес Кайседо — это нечто среднее между Беллингемом и Канте

Глава агентства Epic Sports Али Барат прокомментировал трансфер эквадорского полузащитника Мойсеса Кайседо в «Челси».

«Челси» сделал отличную инвестицию, подписав Мойсеса. Он представляет собой нечто среднее между Беллингемом и Н’Голо Канте», — приводит слова Барата известный журналист Фабрицио Романо.

«Челси» приобрел 21-летнего Кайседо у «Брайтона» в минувшее трансферное окно за 133 миллиона евро. В составе «синих» опорный хавбек провел пять матчей во всех турнирах и не отметился голевыми действиями. Трудовой договор футболиста с лондонским клубом рассчитан до 2031 года.

В эти минуты проходит очная встреча «Челси» и «Брайтона» в рамках Кубка английской лиги. Текстовая трансляция матча доступна на портале LiveResult.