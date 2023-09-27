Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Барат: Мойсес Кайседо — это нечто среднее между Беллингемом и Канте

27 Сентября 2023 • 22:06 Комментировать
Фулхэм
...
Челси
02.10 22:00

Глава агентства Epic Sports Али Барат прокомментировал трансфер эквадорского полузащитника Мойсеса Кайседо в «Челси».

«Челси» сделал отличную инвестицию, подписав Мойсеса. Он представляет собой нечто среднее между Беллингемом и Н’Голо Канте», — приводит слова Барата известный журналист Фабрицио Романо.

«Челси» приобрел 21-летнего Кайседо у «Брайтона» в минувшее трансферное окно за 133 миллиона евро. В составе «синих» опорный хавбек провел пять матчей во всех турнирах и не отметился голевыми действиями. Трудовой договор футболиста с лондонским клубом рассчитан до 2031 года.

В эти минуты проходит очная встреча «Челси» и «Брайтона» в рамках Кубка английской лиги. Текстовая трансляция матча доступна на портале LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Мойсес Кайседо Али Барат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФУЛХЭМ ЧЕЛСИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Сентября
22:20 · Англия. Премьер-лига
Виейра: Все игроки «Арсенала» понимают Артету
22:06 · Англия. Премьер-лига
Барат: Мойсес Кайседо — это нечто среднее между Беллингемом и Канте
21:30 · Англия. Кубок лиги
«Ньюкасл» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:15 · Англия. Кубок лиги
«Брентфорд» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
21:15 · Англия. Кубок лиги
«Ливерпуль» - «Лестер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
21:15 · Англия. Кубок лиги
«Челси» - «Брайтон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:04 · Англия. Кубок лиги
«Ливерпуль» огласил стартовый состав на матч против «Лестера» - Салах вне заявки
20:56 · Англия. Премьер-лига
Джаррод Боуэн: Райса заменить невозможно
20:35 · Англия. Кубок лиги
Матч «Брентфорд» - «Арсенал» пройдёт без системы VAR
20:17 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, останется ли Филлипс в «Манчестер Сити»
19:29 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может обменять Нкетиа на Тони слухи
18:58 · Англия. Премьер-лига
​Капитану «Челси» Джеймсу предъявлены обвинения
18:47 · Англия. Премьер-лига
«Челси» интересны два топ-защитника из Серии А
17:41 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» не видит нарушения законов в отстранении Санчо
17:33 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» и «Барселона» поспорят за форварда слухи
Все новости
Рекомендуем