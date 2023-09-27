Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джаррод Боуэн: Райса заменить невозможно

27 Сентября 2023 • 20:56 Комментировать
Борнмут
...
Арсенал
1 5.70 X 4.80 2 1.53
30.09 17:00

Нападающий «Вест Хэма» Джаррод Боуэн высказался о своём бывшем одноклубнике Деклане Райсе, который с недавних пор выступает за лондонский «Арсенал».

Напомним, Райс перебрался в стан «канониров» в середине июля этого года. Контракт хавбека с новой командой рассчитан до 2028 года.

«Я думаю, что заменить Деклана невозможно. Вы же видите, что он делает для Англии, и как хорошо он выступал за «Арсенал» на старте сезона. Его квалификация говорит о многом», — приводит слова Боуэна FIVE.

В текущем сезоне Райс провел восемь матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. На данный момент футболист продолжает восстанавливаться после повреждения, полученного в дерби с «Тоттенхэмом» (2:2).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Арсенал Лондон Деклан Райс Джаррод Боуэн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОРНМУТ АРСЕНАЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Сентября
22:06 · Англия. Премьер-лига
Барат: Мойсес Кайседо — это нечто среднее между Беллингемом и Канте
21:30 · Англия. Кубок лиги
«Ньюкасл» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:15 · Англия. Кубок лиги
«Брентфорд» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
21:15 · Англия. Кубок лиги
«Ливерпуль» - «Лестер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
21:15 · Англия. Кубок лиги
«Челси» - «Брайтон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:04 · Англия. Кубок лиги
«Ливерпуль» огласил стартовый состав на матч против «Лестера» - Салах вне заявки
20:56 · Англия. Премьер-лига
Джаррод Боуэн: Райса заменить невозможно
20:35 · Англия. Кубок лиги
Матч «Брентфорд» - «Арсенал» пройдёт без системы VAR
20:17 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, останется ли Филлипс в «Манчестер Сити»
19:29 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может обменять Нкетиа на Тони слухи
18:58 · Англия. Премьер-лига
​Капитану «Челси» Джеймсу предъявлены обвинения
18:47 · Англия. Премьер-лига
«Челси» интересны два топ-защитника из Серии А
17:41 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» не видит нарушения законов в отстранении Санчо
17:33 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» и «Барселона» поспорят за форварда слухи
17:22 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» нашла усиление в лондонском клубе
Все новости
Рекомендуем