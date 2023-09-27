Джаррод Боуэн: Райса заменить невозможно

Нападающий «Вест Хэма» Джаррод Боуэн высказался о своём бывшем одноклубнике Деклане Райсе, который с недавних пор выступает за лондонский «Арсенал».

Напомним, Райс перебрался в стан «канониров» в середине июля этого года. Контракт хавбека с новой командой рассчитан до 2028 года.

«Я думаю, что заменить Деклана невозможно. Вы же видите, что он делает для Англии, и как хорошо он выступал за «Арсенал» на старте сезона. Его квалификация говорит о многом», — приводит слова Боуэна FIVE.

В текущем сезоне Райс провел восемь матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. На данный момент футболист продолжает восстанавливаться после повреждения, полученного в дерби с «Тоттенхэмом» (2:2).