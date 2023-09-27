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Гвардиола рассказал, останется ли Филлипс в «Манчестер Сити»

27 Сентября 2023 • 20:17 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Манчестер Сити
1 9.00 X 5.60 2 1.35
30.09 17:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о будущем полузащитника команды Кэлвена Филлипса.

– Он решил остаться. Клуб говорил с ним про его небольшое игровое время, но он сказал, что останется. Он скоро станет отцом, поэтому не хочет уезжать, — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

27-летний футболист перебрался в стан «горожан» летом прошлого года. В нынешнем сезоне он принял участие только в трех матчах во всех турнирах, суммарно сыграв 52 минуты.

Трудовой договор Филлипса с «Манчестер Сити» рассчитан до 2028 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость хавбека в 32 миллиона евро.

Ранее Гвардиола заявил, что выпустит Филлипса с первых минут в игре с «Ньюкаслом», которая пройдет 27 сентября и начнется в 22:00 по мск. Текстовая трансляция матча будет доступна по ссылке.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Кэлвин Филлипс
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