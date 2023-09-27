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«Арсенал» может обменять Нкетиа на Тони слухи

27 Сентября 2023 • 19:29 Комментировать
Борнмут
...
Арсенал
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30.09 17:00

Лондонский «Арсенал» готов предложить «Брентфорду» своего нападающего Эдди Нкетиа в обмен на Айвена Тони. Об этом сообщает Sun Sport.

По данным источника, обмен футболистами может произойти в январское трансферное окно. Ранее сообщалось, что «канонирам» придется выложить за Тони 90 миллионов евро.

Напомним, 27-летний форвард «Брентфорда» продолжает отбывать дисквалификацию за ставки на спортивные события.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Нкетиа составляет 25 миллионов евро. Ценник Тони — 35 миллионов евро.

После шести туров «Арсенал» занимает пятое место в АПЛ. «Брентфорд» располагается на 13-й строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Брентфорд Эдди Нкетиа айвен тони трансферы футбола - зима 2024
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