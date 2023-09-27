Лондонский «Арсенал» готов предложить «Брентфорду» своего нападающего Эдди Нкетиа в обмен на Айвена Тони. Об этом сообщает Sun Sport.

По данным источника, обмен футболистами может произойти в январское трансферное окно. Ранее сообщалось, что «канонирам» придется выложить за Тони 90 миллионов евро.

Напомним, 27-летний форвард «Брентфорда» продолжает отбывать дисквалификацию за ставки на спортивные события.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Нкетиа составляет 25 миллионов евро. Ценник Тони — 35 миллионов евро.

После шести туров «Арсенал» занимает пятое место в АПЛ. «Брентфорд» располагается на 13-й строчке.