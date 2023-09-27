Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Капитану «Челси» Джеймсу предъявлены обвинения

27 Сентября 2023 • 18:58 Комментировать
Фулхэм
...
Челси
02.10 22:00

Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинения защитнику «Челси» Рису Джеймсу. Футболиста обвиняют в неподобающем поведении в виде жестокого обращения с официальным лицом матча. Инцидент имел место быть в подтрибунном помещении после матча против «Астон Виллы» (поражение «Челси» 0:1).

Рис Джеймс, капитан «Челси», должен ответить на обвинения до 29 сентября.

Стоит сказать, что Рис Джеймс против «Астон Виллы» не играл – защитник «Челси» продолжает восстанавливаться после травмы. Джеймс пропустил уже семь игр «пенсионеров» в различных турнирах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Рис Джеймс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФУЛХЭМ ЧЕЛСИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Сентября
20:17 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, останется ли Филлипс в «Манчестер Сити»
19:29 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может обменять Нкетиа на Тони слухи
18:58 · Англия. Премьер-лига
​Капитану «Челси» Джеймсу предъявлены обвинения
18:47 · Англия. Премьер-лига
«Челси» интересны два топ-защитника из Серии А
17:41 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» не видит нарушения законов в отстранении Санчо
17:33 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» и «Барселона» поспорят за форварда слухи
17:22 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» нашла усиление в лондонском клубе
16:37 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг оценил игру Гарначо
16:31 · Англия. Премьер-лига
​Рой Кин дал совет отстранённому Санчо
15:30 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк рассказал о значимости каждого игрока «Ливерпуля»
15:19 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Поддерживаю тен Хага в ситуации с Санчо»
14:34 · Англия. Премьер-лига
​Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал, как раскрылся Роналду 9
14:24 · Англия. Кубок лиги
​Гвардиола анонсировал ротацию состава
14:18 · Англия. Кубок лиги
​Гвардиола не рад, что «Манчестер Сити» не сможет вернуться домой на самолёте
14:14 · Англия. Премьер-лига
Райя в этом сезоне будет основным вратарём «Арсенала»
Все новости
Рекомендуем