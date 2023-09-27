​Капитану «Челси» Джеймсу предъявлены обвинения

Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинения защитнику «Челси» Рису Джеймсу. Футболиста обвиняют в неподобающем поведении в виде жестокого обращения с официальным лицом матча. Инцидент имел место быть в подтрибунном помещении после матча против «Астон Виллы» (поражение «Челси» 0:1).

Рис Джеймс, капитан «Челси», должен ответить на обвинения до 29 сентября.

Стоит сказать, что Рис Джеймс против «Астон Виллы» не играл – защитник «Челси» продолжает восстанавливаться после травмы. Джеймс пропустил уже семь игр «пенсионеров» в различных турнирах.