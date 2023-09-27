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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» интересны два топ-защитника из Серии А

27 Сентября 2023 • 18:47 Комментировать

Марк Кукурелья в обозримом будущем может покинуть «Челси», и лондонский клуб изучает рынок левых защитников. Судя по данным Calciomercato, «пенсионеры» на эту позицию хотят подписать действительно статусного игрока. Если верить источнику, на радаре «Челси» находятся Тео Эрнандес из «Милана» и Федерико Димарко из «Интера». Подписать любого их этих игроков будет непросто, учитывая их значимые роли в своих нынешних командах. К тому же «Челси» сейчас не особенно привлекает звёзд – команда играет плохо и по делу занимает лишь 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Ближайший матч АПЛ «Челси» проведёт 2 октября – против «Фулхэма».

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