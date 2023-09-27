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«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с тен Хагом слухи

27 Сентября 2023 • 18:37 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
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Кристал Пэлас
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30.09 17:00

Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено сохранить главного тренера команды Эрика тен Хага.

Как стало известно 90min, генерального директора «красных дьяволов» Ричарда Арнольда и спортивного директора клуба Джона Мёрто устраивает работа тренера. Сообщается, что функционеры оказывают поддержку нидерландцу во всех вопросах.

Напомним, тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. Действующий контракт 53-летнего специалиста с английским грандом рассчитан до середины 2025 года.

«Манчестер Юнайтед» находится на девятой строчке в турнирной таблице АПЛ, сумев пополнить свою копилку на девять очков за шесть игр.

30 сентября подопечные тен Хага примут на домашней арене «Кристал Пэлас» в рамках седьмого тура английского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Джон Мерто Ричард Арнольд
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД КРИСТАЛ ПЭЛАС
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Комментарии (1)
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ингерман
27 Сентября 2023 в 18:40
ай как жеж так, а пачиму ржавава с хворастам не спрасили.. А-ха-ха-ха! )))
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