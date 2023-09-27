Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено сохранить главного тренера команды Эрика тен Хага.

Как стало известно 90min, генерального директора «красных дьяволов» Ричарда Арнольда и спортивного директора клуба Джона Мёрто устраивает работа тренера. Сообщается, что функционеры оказывают поддержку нидерландцу во всех вопросах.

Напомним, тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. Действующий контракт 53-летнего специалиста с английским грандом рассчитан до середины 2025 года.

«Манчестер Юнайтед» находится на девятой строчке в турнирной таблице АПЛ, сумев пополнить свою копилку на девять очков за шесть игр.

30 сентября подопечные тен Хага примут на домашней арене «Кристал Пэлас» в рамках седьмого тура английского чемпионата.