​«Манчестер Юнайтед» не видит нарушения законов в отстранении Санчо

Вингер Джедон Санчо не работает с командой после слов о том, что в «Манчестер Юнайтед» из него делают козла отпущения. Тогда Санчо отвечал Эрику тен Хагу – тренер говорил, что игрок плохо тренируется.

Правила ФИФА говорят о том, что отстранение футболиста от тренировок грозит клубу наказанием за «оскорбительное поведение». В Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) считают, что «Манчестер Юнайтед» может нарушать и трудовое законодательство Великобритании. Как сообщает ESPN , PFA уведомила «красных дьяволов», что клуб обязан обеспечивать Санчо высокий уровень подготовки. В клубе считают, что выполняют стандарты, поскольку игроку предоставили тренеров для индивидуальной работы.