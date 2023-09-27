Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
600 € Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Юнайтед» не видит нарушения законов в отстранении Санчо

27 Сентября 2023 • 17:41 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Кристал Пэлас
30.09 17:00

Вингер Джедон Санчо не работает с командой после слов о том, что в «Манчестер Юнайтед» из него делают козла отпущения. Тогда Санчо отвечал Эрику тен Хагу – тренер говорил, что игрок плохо тренируется.

Правила ФИФА говорят о том, что отстранение футболиста от тренировок грозит клубу наказанием за «оскорбительное поведение». В Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) считают, что «Манчестер Юнайтед» может нарушать и трудовое законодательство Великобритании. Как сообщает ESPN , PFA уведомила «красных дьяволов», что клуб обязан обеспечивать Санчо высокий уровень подготовки. В клубе считают, что выполняют стандарты, поскольку игроку предоставили тренеров для индивидуальной работы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джедон Санчо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
600 € Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД КРИСТАЛ ПЭЛАС
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Сентября
17:41 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» не видит нарушения законов в отстранении Санчо
17:33 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» и «Барселона» поспорят за форварда слухи
17:22 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» нашла усиление в лондонском клубе
16:37 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг оценил игру Гарначо
16:31 · Англия. Премьер-лига
​Рой Кин дал совет отстранённому Санчо
15:30 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк рассказал о значимости каждого игрока «Ливерпуля»
15:19 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Поддерживаю тен Хага в ситуации с Санчо»
14:34 · Англия. Премьер-лига
​Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал, как раскрылся Роналду 9
14:24 · Англия. Кубок лиги
​Гвардиола анонсировал ротацию состава
14:18 · Англия. Кубок лиги
​Гвардиола не рад, что «Манчестер Сити» не сможет вернуться домой на самолёте
14:14 · Англия. Премьер-лига
Райя в этом сезоне будет основным вратарём «Арсенала»
14:03 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «В «Челси» мне гораздо легче, чем в «Саутгемптоне» и «Тоттенхэме»
13:41 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» выбрал игрока на замену Модричу и Кроосу слухи
13:33 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» выбирает новичка из двух полузащитников
13:01 · Англия. Премьер-лига
«Арсеналу» придётся выложить 90 миллионов евро за Тони
Все новости
Рекомендуем