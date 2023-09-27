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​«Реал» и «Барселона» поспорят за форварда слухи

27 Сентября 2023 • 17:33 Комментировать

Нападающий «Атлетика» Нико Уильямс входит в сферу интересов грандов Ла Лиги – «Реала» и «Барселоны». Об этом рассказывает портал Goal, ссылаясь на испанское издание Sport.

Действующий контракт Уильямса с «Атлетиком» рассчитан до конца сезона 2023/2024, то есть следующим летом форвард может стать свободным агентом. 21-летний игрок пока что не дал согласие на продление соглашения с басками.

В то же время отмечается, что интерес к Нико Уильямсу также проявляют некоторые клубы из Премьер-лиги Англии. С января английские клубы, в отличие испанских, будут иметь возможность заключить с Уильямсом предварительный контракт.

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