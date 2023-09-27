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«Севилья» нашла усиление в лондонском клубе

27 Сентября 2023 • 17:22 Комментировать

«Севилья» неважно начала сезон и уже ищет усиление на зимнее трансферное окно. Как сообщает El Sevillista, андалузский клуб заинтересован в подписании атакующего полузащитника Пабло Форнальса из «Вест Хэма.

Действующий контракт Форнальса рассчитан до конца июня 2024 года. В такой ситуации «Вест Хэму» будет выгоднее продать 27-летнего игрока в январе, чтобы не потерять через полгода бесплатно.

Отметим, что Пабло Форнальс оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 22 миллиона евро. В сезоне 2023/2024 испанец провёл шесть матчей, в которых не отмечался результативными действиями.

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Севилья Вест Хэм Пабло Форнальс трансферы футбола - зима 2024
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