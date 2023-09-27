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​Тен Хаг оценил игру Гарначо

27 Сентября 2023 • 16:37 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Кристал Пэлас
30.09 17:00

Во вторник Алехандро Гарначо отыграл 90 минут в матче Кубка лиги против «Кристал Пэлас» и даже забил гол. Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий по поводу 19-летнего аргентинского футболиста.

«Вы видели, как в начале сезона мы задействовали его, а затем его вклад был недостаточно хорош. У него были хорошие моменты. Вы всегда видите, что он представляет угрозу даже тогда, когда проводит матч не так хорошо. Он должен учиться – когда он выполняет оборонительную работу, у него всегда будет момент для гола.

Думаю, для игрока в его возрасте вполне нормально, что ему есть куда расти. Он нравится фанатам, он нравится нам, но мы должны предъявлять к нему определённые требования и подталкивать его к определённому уровню», - сказал тен Хаг журналистам.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Алехандро Гарначо
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД КРИСТАЛ ПЭЛАС
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